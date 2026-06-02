En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8810 (La Leche).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio

1° 8810 11° 8101 2° 0434 12° 2009 3° 2744 13° 5561 4° 7623 14° 9313 5° 0386 15° 3007 6° 0434 16° 9050 7° 9738 17° 4305 8° 3309 18° 5247 9° 1279 19° 6130 10° 0067 20° 2449

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, cuidado y pureza. Indica deseo de apoyo emocional y nuevos comienzos. También alude a bienestar, fertilidad y abundancia en el hogar o en proyectos.

Si La Leche es blanca y abundante, anuncia prosperidad y vínculos sanos. Si está derramada o agria, advierte pérdidas y tensiones. Beberla sugiere sanación; verla de lejos, metas posibles que requieren paciencia.