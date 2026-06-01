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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2577 (Pierna Mujer).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio
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|0944
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|1896
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|0984
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|1434
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|1589
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|8743
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|3224
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|4327
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|4959
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|7813
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|0497
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|5091
|19°
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|8642
|20°
|6528
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer simboliza apoyo, avance y deseo. Refiere a atracción, seguridad y valoración de lo femenino. Si luce firme y sana, indica confianza, impulso para avanzar y apertura a vínculos.
Si la pierna aparece herida, débil o inmóvil, sugiere obstáculos, dependencia o miedo a perder estabilidad. Verla muy expuesta o desproporcionada alerta sobre impulsos, límites personales y juicios sobre tu imagen o decisiones.