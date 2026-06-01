En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2577 (Pierna Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio

1° 2577 11° 0944 2° 7911 12° 4074 3° 1896 13° 0984 4° 1434 14° 1589 5° 2395 15° 8743 6° 3224 16° 0531 7° 4327 17° 4959 8° 7813 18° 0497 9° 5091 19° 0077 10° 8642 20° 6528

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer simboliza apoyo, avance y deseo. Refiere a atracción, seguridad y valoración de lo femenino. Si luce firme y sana, indica confianza, impulso para avanzar y apertura a vínculos.

Si la pierna aparece herida, débil o inmóvil, sugiere obstáculos, dependencia o miedo a perder estabilidad. Verla muy expuesta o desproporcionada alerta sobre impulsos, límites personales y juicios sobre tu imagen o decisiones.