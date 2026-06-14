En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 13 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7226 (La Misa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 13 de junio

1° 7226 11° 4246 2° 5565 12° 1878 3° 9467 13° 1319 4° 6833 14° 6162 5° 1557 15° 4802 6° 8347 16° 7937 7° 4349 17° 3599 8° 7834 18° 8392 9° 5848 19° 3961 10° 4050 20° 8532

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa indica búsqueda espiritual y deseo de orden interior. Señala necesidad de guía, reconciliación o perdón y de retomar valores y rutinas que dan paz, propósito y sentido de pertenencia.

También puede reflejar culpa, presión social o una fe vivida por inercia. Una misa luminosa sugiere apoyo y esperanza; una misa sombría invita a revisar creencias, límites y a cuidar la relación con la comunidad.