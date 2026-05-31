En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 30 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5758 (Ahogado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de mayo

1° 5758 11° 5988 2° 3445 12° 8540 3° 3017 13° 3322 4° 7905 14° 9574 5° 1210 15° 2424 6° 0297 16° 5874 7° 5837 17° 5197 8° 9806 18° 6336 9° 7316 19° 2216 10° 3467 20° 0375

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado refleja agobio y emociones reprimidas. Señala que te sientes superado por cargas o conflictos que te ahogan. Invita a pedir ayuda, hacer pausas y expresar lo que callas.

Si ves a otro ahogado, puede simbolizar preocupación por alguien o una relación sofocante. El estado del agua guía: turbia indica confusión y ansiedad; clara sugiere limpiar culpas, cerrar ciclos y renacer.