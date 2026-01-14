En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 13 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4767 (Mordida).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 13 de enero

1° 4767 11° 7106 2° 0309 12° 0787 3° 4651 13° 9440 4° 6886 14° 4590 5° 0918 15° 5035 6° 4458 16° 1305 7° 1417 17° 8697 8° 9912 18° 4051 9° 8562 19° 1091 10° 7655 20° 0080

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o vulnerabilidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos, sugiriendo que hay algo o alguien que está causando dolor emocional o físico.

Además, la mordida en los sueños puede representar la necesidad de defenderse o protegerse de situaciones adversas. Puede ser un llamado a enfrentar problemas que se han estado ignorando, indicando que es momento de tomar acción y no dejarse afectar por influencias negativas.