En esta noticia

Este lunes, 12 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0347 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 12 de enero

 0347 11° 0360 
 2°8765 12° 1180 
 3°5293 13° 7483 
 4°2500 14° 1623 
 5°3913 15° 5714 
 6°5323  16° 2551 
 7°4246 17° 5251 
 8°4166 18° 0101 
 9°5592 19° 6428 
 10°1832 20° 8369 

Te puede interesar

Es oficial: suspenden la licencia de conducir a todas las personas que formen parte de esta lista

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja el deseo de resolver conflictos no resueltos o de encontrar paz con la pérdida de seres queridos.

Además, los sueños con muertos pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre cambios personales, crecimiento emocional o la necesidad de enfrentar miedos y traumas que aún afectan la vida diaria.

Te puede interesar

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo