Este lunes, 12 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0347 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 12 de enero

1° 0347 11° 0360 2° 8765 12° 1180 3° 5293 13° 7483 4° 2500 14° 1623 5° 3913 15° 5714 6° 5323 16° 2551 7° 4246 17° 5251 8° 4166 18° 0101 9° 5592 19° 6428 10° 1832 20° 8369

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja el deseo de resolver conflictos no resueltos o de encontrar paz con la pérdida de seres queridos.

Además, los sueños con muertos pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre cambios personales, crecimiento emocional o la necesidad de enfrentar miedos y traumas que aún afectan la vida diaria.