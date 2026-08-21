En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1084 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 20 de agosto

1° 1084 11° 3918 2° 9402 12° 9393 3° 7701 13° 7700 4° 6815 14° 4639 5° 8438 15° 8152 6° 3648 16° 1845 7° 3592 17° 7470 8° 5035 18° 4350 9° 1573 19° 6592 10° 6370 20° 1627

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia simboliza búsqueda de guía espiritual, consuelo y valores. Indica necesidad de reflexión y arrepentimiento, de alinear tus actos con tus principios y de hallar pertenencia y esperanza.

Si la iglesia está luminosa o abierta, augura paz, protección y claridad de rumbo. Si aparece vacía, en ruinas o te inquieta, refleja dudas, culpa o crisis de fe, e invita a revisar creencias y buscar apoyo.