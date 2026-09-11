En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4921 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 10 de septiembre

1° 4921 11° 2190 2° 6144 12° 8387 3° 3395 13° 3864 4° 9257 14° 2508 5° 0078 15° 9361 6° 8920 16° 4375 7° 5767 17° 4766 8° 8687 18° 1629 9° 2608 19° 8003 10° 9220 20° 1905

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza la energía femenina: intuición, empatía y creatividad. Refleja tu vínculo con lo maternal, tu apertura emocional y la necesidad de cuidado, receptividad y conexión interior.

Según el contexto, representa relaciones, deseo, guía o advertencias. Una mujer conocida alude a vínculos reales; una desconocida a lo inconsciente. Su actitud (protectora, distante o hostil) revela tus miedos, anhelos y límites.