Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre
Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1330 (Santa Rosa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre
|1°
|1330
|11°
|7171
|2°
|7987
|12°
|8803
|3°
|7691
|13°
|6664
|4°
|9999
|14°
|4774
|5°
|6558
|15°
|8978
|6°
|4214
|16°
|7367
|7°
|0269
|17°
|3256
|8°
|1136
|18°
|8566
|9°
|9247
|19°
|2868
|10°
|3969
|20°
|6785
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.
Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar un refugio emocional o espiritual, así como la necesidad de conectar con la naturaleza y la tranquilidad que ella representa.
Además, Santa Rosa es un símbolo de protección y cuidado. Soñar con ella puede indicar que se está buscando apoyo en momentos difíciles o que se anhela la presencia de alguien que brinde amor y comprensión en el entorno personal.
