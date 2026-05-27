En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 26 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1750 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 26 de mayo

1° 1750 11° 8633 2° 7354 12° 2026 3° 3579 13° 2724 4° 4564 14° 0162 5° 3170 15° 8049 6° 3533 16° 8621 7° 7602 17° 4046 8° 2845 18° 2069 9° 1873 19° 5719 10° 2406 20° 3799

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Sugiere que tus necesidades básicas se cubren o que llega prosperidad. También resalta el valor del esfuerzo diario y la gratitud por lo sencillo.

Si el pan está duro, mohoso o se rompe, puede reflejar carencias, ansiedad económica o conflictos familiares. Compartir pan en el sueño habla de unión, generosidad y necesidad de nutrir vínculos y proyectos.