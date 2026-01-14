En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 1479 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 14 de enero

1° 1479 11° 6562 2° 5752 12° 0967 3° 1264 13° 6299 4° 2082 14° 1213 5° 4099 15° 8465 6° 9383 16° 3730 7° 0288 17° 3958 8° 0650 18° 1324 9° 2391 19° 7487 10° 7824 20° 0316

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, así como la necesidad de proteger lo que se considera importante.

Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados. Puede ser una invitación a explorar emociones ocultas o deseos que han sido ignorados, sugiriendo que es momento de recuperar el control y la autenticidad en la vida personal.