En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 23 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4507 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de junio

1° 4507 11° 9632 2° 5042 12° 9965 3° 1155 13° 7849 4° 2385 14° 6545 5° 1699 15° 3225 6° 8400 16° 2666 7° 6569 17° 6676 8° 3917 18° 2362 9° 6542 19° 3620 10° 8606 20° 6267

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver refleja conflicto, sensación de amenaza o deseo de protegerte. También indica enojo reprimido, impulsividad y ansias de control. Invita a revisar tus límites y cómo enfrentas tensiones.

Los detalles orientan el sentido: disparar sugiere impulsividad y posibles culpas; que te apunten revela vulnerabilidad; verlo descargado habla de impotencia; guardarlo, de prudencia o secretos. Atiende la emoción del sueño al interpretarlo.