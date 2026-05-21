En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 7995 (Anteojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo

1° 7995 11° 7378 2° 3757 12° 9138 3° 8540 13° 3537 4° 2530 14° 6063 5° 9985 15° 2267 6° 8092 16° 5581 7° 6530 17° 6464 8° 4819 18° 1508 9° 2232 19° 7295 10° 6008 20° 5882

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos simboliza claridad y búsqueda de comprensión. Señala que necesitas enfocar detalles, obtener información o cambiar de perspectiva para interpretar mejor lo que ocurre a tu alrededor.

Si los anteojos están rotos, sucios o faltan, sugiere confusión, juicios nublados o dependencia de la mirada ajena. El sueño te invita a revisar creencias, ajustar expectativas y confiar en tu propia visión interior.