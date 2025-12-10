Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que se están realizando obras para mejorar la circulación y el estado general de una de las rutas más importantes para el sector productivo del conurbano bonaerense. Se trata de una vía que une dos pasos de suma importancia a nivel nacional, ya que transitan miles de vehículos de la actividad agrícola, industrial y comercial.

Repavimentan la ruta más transitada de Buenos Aires: ¿qué obras realizan en la Ruta Provincial 191?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realiza arreglos en la Ruta Provincial 191, un corredor que conecta San Pedro y Arrecifas. Además, atraviesa las rutas nacionales 8 y 9, dos de las arterias más transitadas del país.

Dentro del plan de obras se prevé la repavimentación de 48,8 kilómetros con el principal objetivo de eliminar fisuras, baches e imperfecciones que afecten el flujo normal del transporte. En la misma línea, se contemplan trabajos de pintura en la zona, ampliación de las calzadas y nuevas luminarias en los principales accesos.

A su vez, se sumarán nuevas señalizaciones para permitir que el flujo de autos y vehículos pesados sea más ágil y tenga mayores índices de seguridad vial.

Amplían la autopista Buenos Aires - La Plata

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó que ampliará la concurrida autopista Buenos Aires - La Plata para aliviar el tráfico generado por la gran cantidad de autos que se concentran en la vía en las horas pico.

Se construirá un nuevo carril en el sentido a La Plata desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson. La obra tendrá una extensión total de 20 kilómetros y unificará la calzada para ofrecer una renovada estructura vial entre los dos puntos.

El proyecto se enmarca en el Plan de Obras 2024 - 2027, en donde se contemplan más de 24 intervenciones en las rutas. Los trabajos se realizarán en dos tramos y cada una se licitará por separado: la primera tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.