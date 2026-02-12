Una de las historias que se viralizó en redes sociales en el último tiempo, la protagonizó una pareja que remodelaba por completo una antigua casa; sin embargo, a la hora de ordenar el espacio se encontraron con un tesoro valuado en miles de dólares. No todos tienen la suerte de Josh y su esposa, Emily, quienes compartieron con miles de seguidores en TikTok cómo fue el proceso de compra y remodelación de una casa antigua en Reino Unido. En una publicación, mostraron cómo quitaron la vieja alfombra sucia de la casa; sin embargo, nunca hubieran imaginado lo que se encontraron ahí: un piso de parqué. Pero ¿cuál es la novedad? Que es de madera en forma de diamante. Según el New York Post, se trata de un piso de parqué valuado en más de u$s 30.000, lo cual puso en valor el antiguo domicilio. La gran pregunta es por qué es tan costoso el piso de parqué de madera en forma de diamante y la respuesta es porque es poco común, además de su firmeza y belleza. Por tratarse de una calidad superior (por eso se mantuvo durante 30 años) se incrementa su valor de mercado. En los videos compartidos por la pareja se aprecia que el piso, gracias al recubrimiento de la alfombra, se conservó en excelente estado por más de 30 años. En este sentido, Josh habló del tema ante sus seguidores: “Habíamos visto un pequeño rincón cuando visitamos la casa, pero cuando descubrimos que se trataba de parqué de diamante en perfecto estado, nos quedamos impresionados”. Para los que son amantes de los materiales y la construcción, cabe destacar que los pisos en forma de diamante utiliza maderas de alta calidad como, por ejemplo, el roble, el caoba y el nogal. Es decir, se nutre de otras maderas de primera calidad, duras y estéticas. Para su realización se deben realizar patrones geométricos complejos, que requieren precisión y habilidad durante el proceso de instalación, por lo que también es costoso la mano de obra para su instalación.