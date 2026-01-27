En esta noticia El destino de los recursos

La Provincia de Córdoba regresó al mercado internacional con una colocación exitosa en Wall Street, donde emitió u$s 800 millones a un plazo de nueve años, y reafirmó así su acceso al financiamiento externo en condiciones competitivas y con una estrategia clara de extensión de vencimientos.

Según pudo conocer El Cronista, la operación —correspondiente a los bonos PDCAR 2035— se realizó bajo Ley del Estado de Nueva York, con amortizaciones escalonadas en 2033, 2034 y 2035 y un cupón anual del 8,6%.

Se trata de la colocación con mayor vida media entre los emisores subnacionales argentinos, un dato clave para la administración del pasivo y la reducción del riesgo de refinanciación.

El interés inversor fue contundente. La transacción registró una demanda máxima cercana a u$s 1600 millones, el doble del monto colocado, con la participación de más de 119 cuentas de perfiles diversos. Ese nivel de sobreoferta permitió validar el precio y el plazo en un contexto global todavía exigente para los activos emergentes.

Un punto destacado fue la participación de inversores locales, que concentraron u$s 308 millones del total demandado. El dato refuerza la señal de confianza del mercado doméstico en la Provincia, incluso a horizontes largos, y complementa el respaldo obtenido de fondos internacionales.

Fuentes de la provincia comentaron a El Cronista que, “hubo que saber esperar”. Cabe recordar que la operación estaba prevista en un principio para la semana pasada, “pero la volatilidad de los mercados y algunos sacudones recomendaron postergarla”.

Según comentaron, “hoy el clima era claramente más favorable y el crédito de Córdoba fue muy bien recibido por los inversores en Wall Street”.

Agregó la fuente que: “Muchos de ellos ya tenían títulos previos de la provincia y, durante el roadshow, destacaron tanto la calidad de la presentación como la historia crediticia de Córdoba, un factor que siempre juega a favor".

“Con este mejor ánimo del mercado logramos comprimir la tasa y ubicarnos por debajo del 9%, con un cupón de 8,60%, que era el objetivo central de la operación. Además, el tamaño de la colocación fue el que buscábamos”, aseguró.

También señaló que la variable clave para el gobierno cordobés era la tasa: “No queríamos convalidar un 9%, sino empezar con un 8% adelante”.

El Cronista pudo confirmar durante todo el proceso hubo comunicación permanente con las autoridades del Ministerio de Economía, lo que expone la buena coordinación y la buena relación entre el gobierno provincial y el nacional.

El destino de los recursos

Los recursos se destinarán principalmente a financiar obra pública y a la recompra de títulos en circulación, en línea con una estrategia orientada a ordenar el perfil de deuda, fortalecer la liquidez y sostener la inversión en infraestructura.

La colocación marca la segunda salida internacional de Córdoba durante la actual gestión y consolida su presencia recurrente en Wall Street.

En paralelo, la Provincia informó que cumplió en tiempo y forma con el pago del undécimo servicio de intereses de los bonos Step Up 2029 (PDCAR29) por u$s 15.682.777,34, reforzando su historial de cumplimiento y la señal de disciplina fiscal ante la comunidad inversora internacional.