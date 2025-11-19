Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del miércoles 19 de noviembre de 2025.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

Los resultados del martes 18 de noviembre los podés ver en este enlace.

¿Cómo se juega a la Quiniela? El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. La apuesta mínima es de $ 50. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de: Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.

Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.

Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado