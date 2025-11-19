Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del miércoles 19 de noviembre de 2025.
En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.
Los resultados del martes 18 de noviembre los podés ver en este enlace.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La apuesta mínima es de $ 50.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:
- Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
- Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
- Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
- Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado
¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas)