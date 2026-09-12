En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 7708 (Incendio).

 1°7708 11°3667 
 3213  12°1086
 3°1410  13°7175 
 9640  14°1183 
 2868  15°2074 
 6°8680  16°7695
 8873  17°8605 
 0452  18°2326 
 2344  19°1100 
 10°2920 20°6362 

Te puede interesar

Rociar vinagre en el patio de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto

Te puede interesar

Oficial: Estados Unidos impide el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

Te puede interesar

Mezclar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué se utiliza y por qué lo sugieren