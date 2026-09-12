La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 7708 (Incendio).

1° 7708 11° 3667 2° 3213 12° 1086 3° 1410 13° 7175 4° 9640 14° 1183 5° 2868 15° 2074 6° 8680 16° 7695 7° 8873 17° 8605 8° 0452 18° 2326 9° 2344 19° 1100 10° 2920 20° 6362

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.