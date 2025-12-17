Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1247 (Muerto).

1° 1247 11° 1484 2° 2980 12° 3662 3° 1732 13° 0881 4° 5101 14° 7835 5° 8291 15° 6332 6° 3171 16° 6955 7° 5809 17° 5396 8° 4489 18° 9723 9° 7829 19° 8983 10° 9969 20° 9582

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.