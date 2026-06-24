La educación es fundamental para el progreso de los individuos y de las sociedades, dado que influye tanto en las oportunidades laborales como en la calidad de vida y la equidad social. Por tal motivo, resulta esencial identificar cuáles naciones presentan los más destacados sistemas educativos para comprender los avances y los retos en la región.

Estas evaluaciones permiten examinar de forma más precisa el desempeño de los estudiantes y las brechas que aún requieren atención y solución.

Tasa de asistencia escolar de la población, en tiempo teórico, y con los conocimientos adecuados a los 15 años. (Observatorio Argentinos por la Educación)

¿Qué país tiene el sistema educativo más destacado de América Latina?

Según el Índice de Resultados Escolares (IRE), que evalúa qué porcentaje de adolescentes de 15 años cursan la escuela sin repetir, abandonar o atrasarse, Chile lidera el ranking de América Latina.

Adicionalmente, la cobertura escolar en Chile se mantiene elevada, alcanzando el 95% de la juventud hasta los 17 años, lo cual evidencia un sistema educativo sólido y políticas públicas sostenibles en el tiempo.

Este índice integra datos de encuestas de hogares y pruebas PISA para medir no solo la asistencia, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática.

De acuerdo con el informe PISA de la OCDE, que evalúa el desempeño escolar en lectura, matemática y ciencias, Chile y otros países latinoamericanos presentaron progresos en la escolaridad en tiempo y forma, aunque persisten los retos en calidad educativa.

Por otro lado, Chile se distingue con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que satisfacen estos criterios, completando su escolaridad en tiempo y forma con un nivel adecuado de conocimientos.

Estas evaluaciones permiten comprender mejor el desempeño de los estudiantes y qué brechas deben ser abordadas.

¿Cuáles son los avances y desafíos de la cobertura escolar en Argentina?

Argentina evidencia progresos significativos en cobertura escolar, alcanzando un 97 % de adolescentes de 15 años que asisten a la escuela en 2022. Dentro de ese grupo, 81 de cada 100 se encuentran en el grado correspondiente a su edad, reflejando que muchos estudiantes permanecen dentro del sistema sin repetir ni abandonar.

No obstante, al considerar el factor de rendimiento académico, es decir, si alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática según pruebas internacionales como PISA, la situación se torna desfavorable.

Aproximadamente, solo 22 de cada 100 estudiantes logra cumplir con todos los requisitos del IRE, lo que posiciona a Argentina en una situación desventajosa en comparación con varios países latinoamericanos en términos de calidad educativa.

La disminución de este indicador de resultados escolares se ha observado desde 2008, cuando el 26 % de los jóvenes alcanzaba ese nivel. Esta tendencia plantea un reto significativo para mejorar la eficacia del sistema educativo.

Resultados escolares en ocho países latinoamericanos: ¿quién lidera?

El Índice de Resultados Escolares abarca ocho naciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los cifras que muestran la proporción de estudiantes de 15 años que alcanzan niveles adecuados de asistencia, escolaridad y logros en Lengua y Matemática son las siguientes:

Chile : 38 de cada 100

: 38 de cada 100 Uruguay : 36 de cada 100

: 36 de cada 100 Perú: 28 de cada 100

28 de cada 100 México y Brasil: 23 de cada 100

23 de cada 100 Argentina: 22 de cada 100

22 de cada 100 Colombia : 19 de cada 100

: 19 de cada 100 Paraguay: 11 de cada 100



