En el año 2025, el microcemento se establece como el revestimiento más solicitado en nuevas construcciones y remodelaciones. Arquitectos, diseñadores y propietarios seleccionan este material por su estética pulcra, su resistencia al desgaste y su adaptabilidad a múltiples superficies. Este material proporciona una superficie continua, sin juntas, lo cual genera una sensación de amplitud y orden. Adicionalmente, se puede aplicar sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, sin necesidad de retirar el revestimiento previo. Esto reduce los tiempos de obra y los costos de instalación. No se considera meramente una moda, sino una solución funcional que se ajusta a las demandas contemporáneas del diseño interior y exterior.

Ni piso flotante ni cerámico: el material que es tendencia en Europa para una remodelación

¿Qué hace que el microcemento esté de moda?

Existen razones evidentes por las que el microcemento se ha vuelto cada vez más popular:

Alta resistencia : soporta el tránsito intenso, la humedad y los cambios de temperatura sin sufrir deterioro.

Versatilidad : se ajusta a diferentes tipos de superficies, desde cerámica hasta madera o cemento.

Mantenimiento sencillo : no necesita ceras ni pulidos. Solo requiere agua y detergente neutro para mantener su aspecto.

Estética moderna: su acabado uniforme y la gama de colores disponibles permiten crear ambientes minimalistas, industriales o cálidos, según la preferencia.

Asimismo, su aplicación rápida y su bajo espesor lo posicionan como una opción ideal para reformas que no requieren obra pesada.

Usos versátiles del microcemento en el hogar y comercios

Aunque puede presentar un costo inicial superior al de otros revestimientos como la cerámica o el piso flotante, su notable durabilidad y escaso mantenimiento lo transforman en una inversión a largo plazo.

Es fundamental considerar que el precio del microcemento varía dependiendo del tipo de aplicación, la superficie involucrada y el profesional responsable de la instalación.

Su acabado puede presentar distintas variantes: mate, satinado o brillante, además de poder personalizarse con pigmentos que permiten obtener tonos neutros, cálidos o fríos.

Aunque inicialmente surgió como una solución para pisos, actualmente su utilización se extiende a: