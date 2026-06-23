La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 23 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4894 (Cementerio).

1° 4894 11° 6201 2° 1110 12° 6237 3° 6571 13° 8855 4° 5157 14° 2948 5° 4654 15° 7112 6° 5917 16° 4026 7° 2652 17° 9169 8° 9541 18° 5567 9° 2671 19° 4900 10° 1522 20° 3600

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.