Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 3 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el 0142 (Zapatillas).

1° 0142 11° 0715 2° 7943 12° 2346 3° 2847 13° 3608 4° 4520 14° 3094 5° 1084 15° 9440 6° 4740 16° 0492 7° 0463 17° 3347 8° 4951 18° 3666 9° 3174 19° 2454 10° 2337 20° 0462

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.