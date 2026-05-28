Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2781 (Las Flores).

1° 2781 11° 6954 2° 4618 12° 1676 3° 6125 13° 6116 4° 1527 14° 2083 5° 1128 15° 1762 6° 9815 16° 2684 7° 4121 17° 2885 8° 1596 18° 8587 9° 1128 19° 1515 10° 6497 20° 9537

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.