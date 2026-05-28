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Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2781 (Las Flores).

 1°2781 11°6954 
 4618  12°1676
 3°6125  13°6116 
 1527  14°2083 
 1128  15°1762 
 6°9815  16°2684
 4121  17°2885 
 1596  18°8587 
 1128  19°1515 
 10°6497 20°9537 

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