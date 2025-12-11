Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0529 (San Pedro).

1° 0529 11° 6523 2° 3278 12° 5421 3° 9292 13° 8746 4° 8765 14° 0607 5° 1705 15° 8828 6° 7204 16° 7138 7° 6835 17° 4407 8° 5224 18° 7845 9° 1272 19° 9611 10° 6199 20° 8553

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.