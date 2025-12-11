En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0529 (San Pedro).

 1°0529 11°6523 
 3278  12°5421
 3°9292  13°8746 
 8765  14°0607 
 1705  15°8828 
 6°7204  16°7138
 6835  17°4407 
 5224  18°7845 
 1272  19°9611 
 10°6199 20°8553 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.