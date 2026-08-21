Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0221 (Mujer).

1° 0221 11° 1621 2° 1821 12° 0858 3° 5352 13° 6235 4° 7432 14° 1048 5° 8339 15° 8802 6° 8380 16° 5192 7° 7595 17° 5304 8° 4882 18° 6632 9° 5027 19° 3501 10° 6600 20° 5734

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.