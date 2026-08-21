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Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0221 (Mujer).

 1°0221 11°1621 
 1821  12°0858
 3°5352  13°6235 
 7432  14°1048 
 8339  15°8802 
 6°8380  16°5192
 7595  17°5304 
 4882  18°6632 
 5027  19°3501 
 10°6600 20°5734 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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