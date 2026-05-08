La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 8 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.370, cifra que señala una variabilidad de -0,37% en comparación a la sesión de apertura. Hoy la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, dado que en los últimos dos días ha registrado un incremento. Esta continuidad en el aumento sugiere un posible fortalecimiento del dólar en el corto plazo, lo que podría influir en las expectativas del mercado y en la economía en general. En la última semana, la volatilidad del dólar oficial fue del 53.03%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, comparado con una volatilidad anual del 32.51%. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: