El sarro de los dientes se presenta como una capa endurecida formada por la acumulación de placa bacteriana, que se adhiere a la superficie entre las encías y los dientes. Esta sustancia calcificada puede generar graves trastornos de salud oral si no se aborda a tiempo. Una medida efectiva para prevenir la formación del sarro consiste en mantener una adecuada limpieza dental. Se recomienda cepillarse los dientes al menos dos o tres veces al día y utilizar hilo dental para eliminar los restos de placa entre las diferentes piezas dentarias. La acumulación de sarro no únicamente impacta la estética dental, sino que también puede conducir a enfermedades bucodentales. La presencia constante de bacterias en la línea de las encías puede ocasionar su retracción, dejando expuestas las raíces de los dientes y favoreciendo su eventual pérdida. La manera más segura y eficiente de eliminar el sarro existente es a través de una limpieza profesional llevada a cabo por un odontólogo. Es aconsejable asistir al consultorio cada seis meses o, al menos, una vez al año, dependiendo del grado de predisposición de cada individuo a esta condición. Algunas de las afecciones más comunes que se asocian con el sarro dental son: La eliminación del sarro debe efectuarse por un profesional dental que emplee herramientas específicas, tales como curetas, raspadores manuales y dispositivos de ultrasonido que favorecen la remoción de la placa sin comprometer la integridad dental. Asimismo, además de una rutina diaria de higiene oral, se aconseja visitar al dentista o a un periodoncista cada seis meses, o una vez al año como máximo, con el propósito de llevar a cabo una limpieza exhaustiva en las áreas que el cepillo no logra alcanzar. Para lograr una adecuada salud mental es fundamental llevar a cabo un correcto cepillado: La acumulación de sarro puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades sistémicas como diabetes y problemas cardíacos. Una buena salud bucal se relaciona con el bienestar general del organismo. Usar enjuagues con flúor puede ayudar a prevenir la aparición de sarro. Alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras, también son beneficiosos para mantener las encías y los dientes saludables.