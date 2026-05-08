Al cierre de los mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.380. Esta cifra señala una diferencia de -0,71% en relación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un mayor interés y demanda por la moneda, lo que puede estar relacionado con factores económicos actuales. La tendencia ascendente podría continuar si se mantienen las condiciones que impulsan esta alza. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 17.95%, es menor que la volatilidad anual del 20.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: