El impuesto a la herencia, conocido legalmente como Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, es un tributo aplicable cuando una persona recibe bienes o derechos a título gratuito, ya sea por herencia, legado, donación o anticipo de herencia. A diferencia de otros países, Argentina no cuenta con un impuesto nacional a la herencia. No obstante, varias provincias han optado por implementarlo dentro de su ámbito de competencia. En la actualidad, la Provincia de Buenos Aires se encuentra regulada por la Ley 14.044 y su modificatoria 14.200, ambas completamente operativas. Las alícuotas y mínimos no imponibles varían según cada provincia. En Buenos Aires, se establece que: Deben abonar el tributo: Personas físicas o jurídicas que reciben bienes a título gratuito. El impuesto a la herencia en Argentina no es de carácter nacional, sino provincial y su aplicación más pertinente se encuentra en Buenos Aires, donde se regula como el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. La Ley de Sucesiones establece la forma en que se transmiten los bienes de un difunto, pero no determina el impuesto, el cual depende de las disposiciones fiscales de carácter local. Beneficiarios de: El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes presenta un panorama en transformación. Recientemente, la provincia de Buenos Aires anunció una revisión de los montos mínimos no imponibles, lo que podría resultar en cambios significativos para los herederos directos y beneficiarios de donaciones y legados. Este ajuste busca equilibrar la carga tributaria y ofrecer incentivos a quienes reciben bienes en un contexto económico desafiante. Además, el gobierno provincial trabaja en una campaña de información dirigida a los ciudadanos para fomentar el cumplimiento de esta obligación tributaria. Se espera que este esfuerzo facilite la comprensión de los derechos y deberes de los contribuyentes, así como la importancia de buscar asesoramiento profesional ante cualquier situación sucesoria.