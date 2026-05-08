La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6721 (Mujer). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, sensibilidad y tu lado afectivo. Muestra cómo te conectas con lo femenino: cuidado, creatividad, receptividad y lazos familiares o de pareja. El contexto orienta el sentido: una mujer conocida alude a esa relación; una desconocida, a aspectos propios por explorar. Su actitud indica mensajes sobre límites, apoyo, autoestima, deseo o protección.