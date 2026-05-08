Las altas temperaturas, junto con el deseo de comodidad, llevan a muchos conductores, a optar por ojotas, aunque no todos son conscientes de que esto puede constituir una infracción. La Ley Nacional de Tránsito no establece una prohibición específica respecto a ningún tipo de calzado. No obstante, los especialistas en seguridad vial sugieren el uso de zapatos cerrados y bien ajustados al pie, especialmente en rutas y autopistas, con el fin de evitar maniobras inseguras y minimizar riesgos. En la provincia de Mendoza, se prohíbe expresamente la conducción con sandalias abiertas u ojotas. Esta acción se considera una falta leve conforme a la Ley Provincial N.º 9.024, lo que puede acarrear sanciones económicas. A pesar de que la normativa nacional no sanciona el uso de ojotas, la interpretación de dicha normativa puede diferir en cada provincia. Otra costumbre muy argentina que genera dudas es la posibilidad de consumir mate mientras se conduce. La ley nacional no prohíbe esta acción de manera explícita; sin embargo, exige que el conductor mantenga ambas manos sobre el volante, salvo para cambiar de marcha. Por esta razón, diversas provincias imponen sanciones al detectar esta práctica. Las autoridades de tránsito advierten sobre las consecuencias de conducir con calzado inapropiado, enfatizando que, además de las infracciones económicas, la falta de un buen agarre en los pies puede aumentar la probabilidad de accidentes. Los expertos resaltan la importancia de elegir calzado que permita una mejor maniobrabilidad y control del vehículo. Además de Mendoza y Córdoba, otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe están considerando incluir regulaciones específicas sobre el uso de ojotas. Estas iniciativas buscan mejorar la seguridad en las rutas y autopistas y reducir el número de accidentes atribuidos a la falta de cuidado en la vestimenta al conducir.