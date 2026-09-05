Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6345 (El Vino).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 4 de septiembre

1° 6345 11° 3710 2° 8684 12° 4870 3° 6374 13° 9027 4° 6271 14° 6453 5° 3076 15° 8991 6° 8675 16° 4054 7° 1728 17° 6571 8° 1552 18° 1183 9° 3417 19° 8292 10° 6884 20° 9363

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con El Vino suele asociarse a celebración, placer y abundancia; puede señalar momentos de disfrute, vínculos que se fortalecen o un merecido reconocimiento.

También advierte sobre excesos y pérdida de control: el sueño puede invitar a moderación, a revisar deseos idealizados y a manejar mejor las emociones.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: