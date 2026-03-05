Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1897 (Mesa). El país de América Latina con la mejor calidad de vida: ya supera a las potencias mundiales Hallazgo histórico: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo que explica los orígenes de la vida Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida. Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar tensiones o problemas no resueltos en el entorno del soñador. Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.