Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2026 (La Misa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 10 de septiembre

1° 2026 11° 3870 2° 0395 12° 1236 3° 8699 13° 3841 4° 6498 14° 4108 5° 5592 15° 9851 6° 9138 16° 2405 7° 1654 17° 4292 8° 0459 18° 0604 9° 2723 19° 7702 10° 6045 20° 5318

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa suele reflejar una búsqueda de paz interior, guía espiritual o necesidad de reconexión con tus valores y tu comunidad.

También puede señalar culpa o deseo de perdón, la importancia de rituales y compromisos, o el anhelo de orden y pertenencia en momentos de cambio.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.