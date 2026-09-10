Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0059 (Las Plantas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 10 de septiembre

1° 0059 11° 3587 2° 6833 12° 9387 3° 8930 13° 2357 4° 0668 14° 0268 5° 4636 15° 3007 6° 1170 16° 5411 7° 5363 17° 8657 8° 2316 18° 4460 9° 0224 19° 7585 10° 2438 20° 0101

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y esperanza; indica que tus proyectos o vínculos están germinando y necesitan constancia.

Si las plantas lucen verdes y sanas, auguran prosperidad y bienestar; si están marchitas o secas, advierten de estancamiento, falta de energía o descuido emocional.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.