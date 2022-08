Quién fue Anne Heche, la actriz de 53 años que murió tras sufrir un accidente automovilístico

A través de una publicación de Instagram , Nancy Davis, amiga de la actriz estadounidense, confirmó la muerte de Anne Heche. La artista había tenido un fatal accidente automovilístico.

La actriz Anne Heche murió este viernes 12 de agosto, luego de permanecer internada en grave estado por las heridas que sufrió al chocar su Mini Cooper contra una casa ubicada en Walgrove Avenue, en Los Ángeles, el 5 de agosto pasado. Tras el impacto, el coche se incendió y la actriz de 53 años sufrió quemaduras importantes y quedó sepultada debajo de los escombros .

La actriz perdió el conocimiento y su familia expresó en un comunicado que no se esperaba que sobreviviera, por la gravedad en la que se encontraba. "Desgraciadamente, Anne sufrió una encefalopatía anóxica severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva", expresaron.



Según reveló la Policía de Los Ángeles, la actriz podría haber manejado bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que se encontraron rastros de narcóticos en la muestra de sangre extraída a Heche, aunque aún faltan pruebas que lo aseguren.

Murió el actor Arturo Bonín

Netflix: la miniserie cómica que puede verse en menos de 2 horas y está protagonizada por un épico actor de cine

QUIÉN FUE ANNE HECHE

La actriz saltó a la fama a principios de la década de 1990 cuando participó de la telenovela "Another World" y con papeles en el cine incluido su primer largometraje "Walking and Talking" .

Sin embargo, su primer papel importante fue en el drama de gánsteres Donnie Brasco, con fecha de estreno en 1997, en la que también actuó Johnny Depp. Además, fue conocida por papeles en producciones como "Wag the Dog", "Volcano" y la clásica "I know what you did last summer" .

Heche mantuvo una relación con la estrella de comedia y presentadora de programas de entrevistas, Ellen DeGeneres, durante tres años.

Otro papel importante de la actriz fue el de Marion Crane en 1998 en la nueva versión de Psicosis de Hitchcock por Gus van Sant.

Sus roles más recientes en el cine incluyen a la madre del asesino en serie Jeffrey Dahmer, en una película biográfica de 2017, y junto a Sandra Oh, en la comedia negra "Catfight" de 2016. También participó en la temporada del año 2020 del programa estadounidense "Dancing with the Stars".

LA TRÁGICA INFANCIA DE ANNE HECHE

En 2001, Heche publicó un libro de memorias, Call Me Crazy, que detalla su turbulenta crianza como la menor de cinco hijos en una familia que se mudó 11 veces durante su infancia.

Cuando Heche tenía 13 años, su padre murió de sida . Heche también afirmó que su padre la violó repetidamente cuando era niña, lo que la llevó a contraer herpes genital cuando era joven, además de los tramas obvios de un ataque sexual de esa calaña.

En 2000, Heche manejó hasta el desierto y fue hasta el rancho de un extraño donde pidió ducharse y luego se instaló en la sala de estar para ver una película. El dueño de la casa llamó al sheriff local y la actriz fue ingresada brevemente en una unidad psiquiátrica y admitió que había tomado éxtasis.

En su libro, Heche contó que estuvo "loca" durante los primeros 31 años de su vida, debido al abuso que dijo haber sufrido a manos de su padre. En 2001, Heche se casó con el camarógrafo Coleman Laffoon, con quien tuvo un hijo. El matrimonio terminó en divorcio y en 2009, Heche tuvo un hijo con James Tupper, su coprotagonista de "Men in Trees".