Murió el actor Arturo Bonín

El actor Arturo Bonin falleció hoy a los 78 años , informaron allegados.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín quien amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan", señalaron sus familiares en un comunicado.

En las ultimas horas había trascendido que el artista, que interpretaba al padre Ciro en la novela de Canal 13, La 1-5/18, se encontraba en una delicada situación de salud, lo que provocó una enorme preocupación en la comunidad del espectáculo.

Bonín conoció su profesión durante su adolescencia. "Estudiaba química para la alimentación en un industrial de Floresta y, un día, mi amigo Rodi me contó que en el Comercial (Manuel Belgrano) de Villa Ballester, donde yo vivía, daban clases de teatro los sábados a la tarde. Lo único que pregunté fue: ¿Y ahí hay minas? Como me dijo que sí, que había un montón, fui y mentí: dije que era alumno de ese colegio y me creyeron", contó en una ocasión.

Aquella mentira terminó marcando un quiebre en su vida, ya que al tiempo decidió seguir un camino artístico, a pesar de que en su familia no estaba bien visto . "Cuando dije que quería ser actor, mi papá me llevó al médico. Se puso loco. Era un tipo bárbaro, pero agarró para cualquier lado. Estábamos a fines de los ‘50 y él imaginaba que el desarrollo pasaba por otro lado. Fuimos al clínico y le dijo Creo que me salió medio raro... quiere actuar. El médico lo calmó, le dijo que no pasaba nada malo. Y mi viejo confió y me dio libertad", explicó el hombre que se enamoró de Susana Cart en 1971 y seguían juntos hasta el día de hoy.

Bonín trabajó en numerosas películas nacionales y en novelas y tiras cómicas.

Quizás uno de sus papeles más recordados, fue la interpretación que realizara del desaparecido Senador Nacional Enzo Bordabehere , en la película argentina Asesinato en el Senado de la Nación, donde junto a Pepe Soriano (quien encarnaba al también Senador Nacional Lisandro de la Torre) recrearon los hechos ocurridos durante la presidencia de Agustín P. Justo, que terminaron desembocando en el lamentable asesinato de Bordabehere.

Asimismo, rodó varias otras películas y participó en seriales y novelas nacionales como Regalo del cielo, De corazón, Los buscas de siempre, Vidas robadas, o la tira para adolescentes Rebelde Way , donde tuvo una destacada actuación como el director del ficticio establecimiento educativo "Elite Way School". En 1991 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito.

En 2012, fue convocado para rodar la telenovela Dulce amor, donde retornaría a su carrera actoral, dando vida a José "Pepe" Fernández, un kiosquero de barrio a quien de pronto se le revelan varias alternativas ocultas de su pasado, como ser su paternidad sobre la protagonista Victoria (encarnada por Carina Zampini).