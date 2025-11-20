Tiembla Rusia: Ucrania desplegó su arma más potente e indetectable que cambiará el curso de la guerra. Foto: Reuters / Freepik

La guerra con Rusia podría inclinarse para el lado de Ucrania con la implementación de una nueva arma que es más potente, a comparación con los anteriores, y puede evadir radares enemigos fácilmente.

Se trata del “Long Neptune”, una versión extendida y sigilosa del afamado R-360 Neptune. El armamento nuevo puede volar a ras de suelo para atacar a objetivos clave en territorio ruso. Ya se puso en funcionamiento el 17 de noviembre de 2025, lo cual demostró la creciente autosuficiencia armamentística de Ucrania frente a las restricciones impuestas por aliados occidentales.

Tiembla Rusia: Ucrania desplegó su arma más potente e indetectable que cambiará el curso de la guerra. Foto: Ministerio de Defensa de Ucrania

¿Por qué la nueva arma de Ucrania es tan letal?

El “Long Neptune” es una evolución del misil antibuque R-360 Neptune, responsable del histórico hundimiento del crucero ruso Moskva en 2022, según explica la publicación militar The War Zone.

Esta variante “larga” extiende su alcance a unos impresionantes 1000 kilómetros, permitiendo golpes profundos sin cruzar fronteras aliadas. Entre sus características, resalta:

Potencia destructiva : aunque los detalles de la ojiva se mantienen en secreto (la original antibuque portaba 150 kg de explosivos), su diseño optimizado para penetrar defensas lo posiciona como el arma más formidable en el arsenal ucraniano actual.

Indetectabilidad suprema : vuela a velocidad subsónica y altitud ultrabaja, rasgando el terreno para burlar radares y sistemas antiaéreos rusos. Equipado con navegación inercial (INS) asistida por GPS en la fase de crucero, y un sensor infrarrojo para el ataque final, es prácticamente invisible hasta el impacto.

Producción local: desarrollado en Ucrania para sortear vetos internacionales sobre armas donadas, este misil simboliza la innovación bajo fuego. Zelensky lo describió como “una respuesta al terror continuo de Putin”.

La innovación en los misiles de Ucrania

Su alto alcance tiene que ver con un nuevo trabajo por parte de los ingenieros ucranianos. Justamente, cambiaron la estructura del misil, haciendo un cuerpo mucho más largo y ancho, por lo que posibilita que entre más combustible a su tanque.

Vale destacar que no se trata de la única pieza con la que cuenta Kiev para atacar a sus vecinos. Por ejemplo, está el sistema Peklo, mitad dron y misil, que tienen una cabeza letal específica para su función y lo hacen letales para destruir objetivos blindados.

Por su parte, el misil de crucero “Flamingo”, conocido como FP-5, es un arma de ataque a tierra con un alcance de hasta 3000 kilómetros y una cabeza explosiva de 1150 kilogramos.

Además, resalta el Fire Point, un dron de ataque unidireccional FP-1, y el dron Lyutyi, ambos con alcance de más de 1000 kilómetros. De esta manera, su poderío militar hace reevaluar a Rusia su estrategia.