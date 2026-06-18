Sin importar el país en que residan, existen personas en todo el mundo que se disculpan por casi todo, ya sea para hacer una pregunta, al interrumpir una conversación o incluso cuando ocurre algo que escapa completamente a su responsabilidad.

A simple vista, este comportamiento suele asociarse con la educación, la empatía o la amabilidad . Sin embargo, distintos especialistas en psicología advierten que detrás de ese tipo de actitud pueden esconderse mecanismos emocionales mucho más complejos de lo que parece.

¿Cuál es el motivo por el que algunas personas piden perdón todo el tiempo?

Los expertos explican que la tendencia a disculparse de manera excesiva no siempre está vinculada con los buenos modales. En muchos casos, se trata de una respuesta emocional aprendida a lo largo de la vida.

La tendencia a disculparse de manera excesiva no siempre está vinculada con los buenos modales. (Foto: Archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La psicología sostiene que algunas personas desarrollan la necesidad de anticiparse a posibles conflictos, intentando evitar tensiones antes de que aparezcan. Pedir perdón se convierte entonces en una forma automática de protegerse.

Detrás de este hábito también puede existir un temor persistente al rechazo, a decepcionar a otros o a generar incomodidad, incluso en situaciones donde no hay ningún motivo real para disculparse.

La infancia y las experiencias emocionales pueden influir en este comportamiento

Algunos especialistas en trauma psicológico señalan que estas conductas suelen tener raíces en experiencias tempranas. Durante la infancia ciertos entornos familiares pueden favorecer la aparición de estrategias de adaptación orientadas a mantener la armonía a cualquier costo.

Especialistas hablan de un mecanismo conocido como “respuesta de apaciguamiento”, una reacción que lleva a algunas personas a priorizar constantemente las necesidades ajenas para evitar conflictos, críticas o rechazo.

Qué interpreta la psicología detrás de las disculpas constantes

Los especialistas identifican varios factores que pueden explicar este comportamiento: