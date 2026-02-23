Nuestro lenguaje corporal es una parte fundamental para aportar información valiosa sobre nuestros sentimientos, pensamientos que acompañan el discurso verbal. El gesto de ayudar al mozo o camarero a limpiar la mesa o a la levantar los platos en un restaurante es un gesto que demuestra aspectos profundos sobre nuestra actitud y la forma de comportarnos ante los demás. El psicólogo Lachlan Brown analizó este tipo de conductas y resaltó una serie de rasgos en común en aquellas personas con este comportamiento poco común. Tal como indica el estudio realizado por Brown, ayudar a un camarero demuestra aspectos positivos de socialización como la empatía y conciencia social. Las personas que realizan este acto de cortesía muestran más capacidad para entender y compartir los sentimientos de los demás, ya que obran desinteresadamente y esperar nada a cambio. Quienes ayudan a los camareros también suelen ser personas proactivas y con disposición al servicio ya que, en vez de esperar a que se les pida ayuda, identifican cuándo esta es necesaria y actúan en consecuencia. Además, Brown menciona que tiene que ver con un efecto de humildad y ausencia del sentido de superioridad, valorando y respetando el trabajo de los demás. Otra característica destacada es su actitud proactiva y con disposición al servicio. Finalmente, esta acción denota responsabilidad y disciplina.