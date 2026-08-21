Si convivís con un gato, probablemente hayas protagonizado esta escena: cerrás la puerta de una habitación y, casi de inmediato, comienza a maullar, rascarla o intentar pasar una pata por debajo. Lo llamativo es que, cuando finalmente se abre, muchas veces el animal ni siquiera entra y continúa con su rutina.

Este comportamiento no necesariamente significa que el gato quiera ingresar. Según explican veterinarios, la curiosidad, la necesidad de controlar su territorio y el deseo de mantener la posibilidad de elegir por dónde desplazarse pueden estar detrás de sus insistentes reclamos.

Por qué los gatos maúllan frente a una puerta cerrada

Uno de los principales motivos es la curiosidad. Para los gatos, una puerta cerrada representa un obstáculo dentro de un espacio que consideran parte de su territorio. La veterinaria Karen Sueda compara esta reacción con el FOMO: el animal no sabe qué ocurre del otro lado y quiere comprobarlo.

Una vez que logra acceder y descubre qué había detrás de la puerta, es habitual que pierda el interés rápidamente y se dedique a otra actividad. Sin embargo, la curiosidad no es la única explicación posible para este comportamiento.

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La razón por la que insisten aunque después no entren

La veterinaria Lisa Radosta señala que el problema puede estar relacionado con la pérdida de la posibilidad de elegir. Los gatos suelen valorar poder desplazarse libremente por los espacios que forman parte de su hogar, por lo que una puerta cerrada limita esa capacidad.

Además, pueden maullar porque saben que sus dueños están del otro lado. En estos casos, el reclamo no necesariamente está dirigido a conseguir acceso a la habitación, sino a mantener el contacto con las personas con las que conviven.

Cómo los dueños pueden reforzar este comportamiento

Existe otro factor que puede hacer que los maullidos sean cada vez más insistentes: la respuesta de los humanos. Si cada vez que el gato maúlla alguien abre la puerta, el animal aprende que esa conducta funciona y puede repetirla con mayor frecuencia.

Por eso, los especialistas recomiendan esperar a que se calme antes de abrir o intentar distraerlo con juguetes, rascadores y otras actividades que estimulen su curiosidad. De esta manera, se evita asociar directamente el maullido con la recompensa de conseguir que la puerta se abra.

Qué hacer para evitar que un gato maúlle demasiado

Una de las estrategias más útiles consiste en ofrecerle un ambiente enriquecido dentro del hogar. Estantes en altura, rascadores, juguetes interactivos y momentos diarios de juego pueden ayudar a que el animal explore y ejercite sus instintos naturales.

También es importante observar cuándo aparece el comportamiento y si existe algún cambio reciente en la rutina del animal. Un gato que tiene suficientes estímulos y espacios para explorar puede tener menos motivos para insistir frente a una puerta cerrada.

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Cuándo consultar al veterinario

Aunque maullar frente a una puerta puede ser una conducta habitual, los especialistas recomiendan prestar atención si el comportamiento aparece de manera repentina o se vuelve excesivo. En esos casos, no necesariamente se trata de curiosidad o de un simple reclamo.

Un aumento inesperado de las vocalizaciones también puede estar relacionado con estrés, ansiedad o algún problema de salud, por lo que ante un cambio marcado en la conducta lo recomendable es consultar con un veterinario.