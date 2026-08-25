En las rutas argentinas, los conductores de camiones utilizan distintas señales para comunicarse con otros vehículos y advertir sobre determinadas maniobras. Una de las más conocidas es el uso de las luces de giro, especialmente cuando un automóvil intenta adelantar.

Aunque no se trata de una señal oficial del reglamento de tránsito, este código informal puede ayudar a interpretar las intenciones de un camionero.

Qué significa cuando un camión prende el guiño derecho en la ruta

Si te preguntas qué significa cuando un camión prende el guiño derecho en la ruta, la respuesta es simple.

Cuando un automóvil circula detrás de un camión y analiza la posibilidad de adelantarlo, el conductor del vehículo pesado puede utilizar el guiño derecho como una señal informal para indicar que, desde su posición, el camino hacia adelante se encuentra despejado.

Esto ocurre porque los camioneros, debido a la altura de sus vehículos, suelen contar con una perspectiva diferente de la ruta y pueden advertir con mayor anticipación la presencia de vehículos que vienen en sentido contrario.

De esta manera, el destello del guiño derecho puede interpretarse como una indicación de que el conductor que viene detrás podría iniciar el adelantamiento. Aun así, el automovilista debe comprobar por sí mismo que tenga buena visibilidad, espacio suficiente y que esté permitido realizar la maniobra.

Qué significa el guiño derecho cuando un vehículo intenta adelantar y cuándo el guiño izquierdo advierte que no es seguro hacerlo. Imagen ilustrativa ChatGPT

Guiño izquierdo: la señal que puede evitar un adelantamiento peligroso

La interpretación cambia cuando el camión activa el guiño izquierdo. En este caso, dentro de este código informal entre conductores, suele utilizarse para advertir que no es conveniente adelantar.

El camionero puede haber detectado un vehículo que se aproxima de frente, una curva, una reducción de la visibilidad u otra circunstancia que haga riesgosa la maniobra.

Por eso, ante un guiño izquierdo, lo recomendable es esperar y mantener la distancia de seguridad hasta contar con las condiciones necesarias para adelantar.

Estas señales no constituyen una autorización para realizar la maniobra. La decisión final siempre corresponde al conductor del automóvil, que debe respetar las normas de tránsito y las condiciones de la ruta.