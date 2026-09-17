Las señales de tránsito son elementos claves para la seguridad de peatones y conductores por comunicar información sobre lo que se aproxima.

El cartel amarillo con un símbolo negro de tres líneas horizontales anticipa la presencia de un puente móvil o basculante, por lo que advierte al conductor que el tránsito puede interrumpirse más adelante.

Cómo es la señal de tránsito que advierte la proximidad de un puente

Este aviso se caracteriza por su color amarillo que tiene tres líneas horizontales.

El aviso forma parte de las señales preventivas y anticipa que el tráfico puede interrumpirse de forma imprevista por la elevación del puente.

Antes de que se levante el puente, los semáforos, barreras y señales luminosas indicarán cuándo deben detenerse los conductores.

Qué significa la señal de tránsito con tres líneas horizontales y fondo amarillo. ChatGPT | Audiencias

¿Qué se debe hacer cuando se ve esta señal?

Lo más recomendable cuando aparece esta señal es reducir la velocidad y prestar atención al entorno.

Si el puente está en movimiento o levantado no se debe intentar cruzar. Se debe frenar la marcha, respetar las barreras y estar atento a las alarmas.

Algunos cruces cuentan con sistemas de control y pantallas al lado de la ruta por lo que también se deberá prestar atención a los dispositivos.

Dónde están ubicados los puentes móviles

Uno de los puentes móviles de CABA es el del Puente Nicolás Avellaneda que habilita el paso de embarcaciones. La señal siempre cumplirá la misma función que es anticipar la posibilidad de una interrupción en la circulación.