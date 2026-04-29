Hablar con perros o gatos como si entendieran cada palabra no es una simple costumbre tierna. Este comportamiento, cada vez más común, tiene una explicación psicológica profunda vinculada a la forma en que las personas construyen vínculos emocionales. Según un artículo difundido por Men’s Health, esta práctica refleja aspectos clave de nuestra personalidad y bienestar. Desde la psicología, este hábito se conoce como antropomorfismo: la tendencia a atribuir características humanas a los animales. Lejos de ser algo extraño, es una forma natural de conexión emocional. En este sentido, la psicóloga Alba López Cabello explica que “hablar a las mascotas como si fueran seres humanos es una conducta muy extendida y con un trasfondo emocional profundo”. La especialista señala que este comportamiento permite proyectar necesidades afectivas y sociales en el vínculo con el animal. “Más allá de un gesto de ternura, esta forma de comunicación indica la búsqueda de conexión y compañía”, afirma, comparándolo con la manera en que muchas personas interactúan con bebés. Además, este tipo de interacción cumple una función adaptativa porque se le otorga al animal “rasgos humanos que facilitan esa cercanía y permiten vivir la relación con una sensación de reciprocidad afectiva”, agrega. Esto, por su parte, puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y generar una sensación de compañía más fuerte. Otra mirada la aporta la psicóloga Katia Giménez Molins, quien destaca que hablar con las mascotas activa herramientas emocionales como la empatía y la comunicación afectiva. “No se trata de confundir al perro con una persona, sino de usar nuestras capacidades sociales para relacionarnos con él”, explica la especialista. Sin embargo, ambas especialistas coinciden en que puede haber un límite. Si la mascota se convierte en la única fuente de vínculo emocional, podría generarse una dependencia que afecte las relaciones humanas. En la mayoría de los casos, no obstante, esta práctica es saludable y contribuye al bienestar general. Más allá del vínculo emocional, el cuidado físico de las mascotas también es fundamental, especialmente durante los meses de frío. Adaptar sus rutinas puede marcar una gran diferencia en su salud. Cuidar tanto el aspecto emocional como el físico permite fortalecer el vínculo y garantizar una mejor calidad de vida para las mascotas durante todo el año.