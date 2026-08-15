El truco de la botella. Qué es y por qué es importante saber qué hacer en estas situaciones.

Detectar una botella de plástico atrapada junto a una rueda del coche puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad es una señal de alerta.

Se trata de una maniobra que utilizan algunos delincuentes para robar en cuestión de segundos, sobre todo en aparcamientos de supermercados, centros comerciales o lugares con mucho movimiento.

El método es tan simple como efectivo, y por eso conviene conocerlo. Saber qué significa esa botella y cómo reaccionar puede marcar la diferencia entre un simple susto y ser víctima de un robo.

El paso a paso del truco de la botella y los peligros que puede conllevar.

En qué consiste el truco de la botella en la rueda

Los ladrones colocan una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante. Así, el conductor, que suele entrar por la puerta del lado opuesto, no la ve al subir al vehículo.

Cuando el coche arranca y empieza a moverse, la rueda aplasta la botella y genera un ruido fuerte, similar al de una avería mecánica o un neumático pinchado. La reacción instintiva es frenar y bajar a revisar qué ha pasado, y ese momento de distracción es justo el que buscan los delincuentes.

Si el conductor deja el motor encendido o las puertas sin cerrar, un cómplice puede aprovechar para llevarse el coche o robar objetos de valor que hayan quedado a la vista, como bolsos, móviles o carteras.

Las medidas de precaución que deben tomarse para evitar robos.

Por qué eligen la rueda trasera del lado del acompañante

Esa rueda suele ser la elegida porque es la menos visible para la mayoría de los conductores al subir al vehículo. Como habitualmente se entra por la puerta del conductor, muchas personas no rodean el coche antes de arrancar y no llegan a detectar la botella colocada entre el neumático y el guardabarros.

Además, al iniciar la marcha, el ruido que produce la botella al ser aplastada suele escucharse unos metros después, cuando el vehículo ya está en movimiento. Eso aumenta las probabilidades de que el conductor se detenga de forma impulsiva para comprobar qué ocurre, lejos ya del sitio donde estaba aparcado.

Qué hacer si encuentras una botella en la rueda del coche

La principal recomendación es mantener la calma y tomar precauciones antes de subir al vehículo, sobre todo si estuvo aparcado en un lugar poco concurrido. Conviene hacer una inspección visual rápida alrededor del coche para detectar cualquier objeto extraño.

Si al circular escuchas un ruido raro, lo más seguro es apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el coche con llave antes de bajar a revisar. Aunque sean solo unos segundos, esa precaución puede evitar un robo.

También es clave no dejar objetos de valor a la vista dentro del habitáculo, porque los delincuentes buscan oportunidades rápidas y cualquier descuido puede ser aprovechado.

¿Qué otros métodos usan para distraer al conductor?

La botella no es la única maniobra. Existen otras que buscan generar una reacción impulsiva para obligar al conductor a bajar del vehículo o dejarlo sin protección.

Entre las más conocidas están los falsos avisos de una supuesta avería, los golpes leves mientras el coche está detenido o los pedidos de ayuda que buscan desviar la atención.

Por eso, los especialistas en seguridad recomiendan evitar bajar del vehículo ante situaciones inesperadas en lugares poco transitados. Si aparece un problema extraño, lo ideal es detenerse en un sitio seguro, apagar el motor, cerrar las puertas y observar el entorno antes de salir.

Mantener las ventanillas cerradas y las pertenencias fuera de la vista completa las precauciones básicas, ya que muchos robos ocurren cuando el ladrón detecta una oportunidad durante unos pocos segundos.