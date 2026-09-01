Pocos lo saben: así de fácil puedes conectarte a la red WiFi sin contraseña ni identificación personal

En más de una ocasión puede ocurrir que estés fuera de casa y necesites conectarte a internet, pero te hayas quedado sin datos móviles o tengas problemas con la conexión. En esos casos, las redes WiFi disponibles pueden parecer una solución rápida. Sin embargo, conectarse a cualquier red inalámbrica también implica ciertos riesgos para la seguridad del dispositivo y de la información personal.

Por eso, antes de utilizar una red WiFi, es importante comprobar que sea legítima y contar con la autorización de su propietario. Existen, además, formas sencillas de conectarse a una red sin tener que escribir de forma manual la contraseña.

Pocos lo saben: así de fácil puedes conectarte a la red WiFi sin contraseña ni identificación personal

Cómo conectarse a una red WiFi sin contraseña

Una de las alternativas consiste en utilizar otro dispositivo que ya tenga acceso autorizado a la red. En muchos smartphones y computadoras es posible compartir los datos de una conexión WiFi previamente guardada. De esta manera, el usuario puede facilitar el acceso sin tener que dictar o volver a escribir la contraseña.

Otra opción muy práctica es utilizar un código QR. Los teléfonos inteligentes modernos permiten compartir una red mediante un código generado desde la configuración de WiFi. El usuario que quiera conectarse solo tiene que escanearlo con su celular para acceder a la red, siempre que cuente con la autorización correspondiente.

Este método resulta útil cuando la contraseña es larga o difícil de recordar, ya que evita errores al introducirla.

Cómo conectarse de forma segura a una red WiFi pública

Antes de conectarte a una red inalámbrica, asegúrate de que sea una conexión legítima y, cuando corresponda, solicita autorización al propietario. Acceder sin permiso a una red privada puede tener consecuencias legales dependiendo de las normas de cada país.

También es importante tener cuidado con las redes WiFi abiertas o desconocidas. Los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso falsos con nombres similares a los de establecimientos, hoteles, restaurantes o espacios públicos para engañar a los usuarios.

Una red que solicita información personal para permitir el acceso también merece especial atención. Si una conexión te pide introducir datos sensibles, contraseñas, información bancaria o credenciales en una página desconocida, podría tratarse de un intento de phishing.

Además, las redes públicas pueden exponer la información que se transmite si no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Por ello, conviene evitar operaciones bancarias, compras o el ingreso a cuentas importantes cuando se utiliza una conexión pública que no es de confianza.

La recomendación principal es utilizar únicamente redes WiFi legítimas y confiables, comprobar quién ofrece la conexión y evitar aquellas cuyo origen resulte sospechoso. Si se trata de una red privada, lo correcto es pedir permiso antes de conectarse y utilizar métodos seguros, como el código QR, para compartir el acceso.