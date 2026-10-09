En esta noticia ¿Qué significa el logo verde junto al tiempo en Google Maps?

Cada vez más conductores eligen desplazarse en auto mediante el uso de aplicaciones de navegación. La mayoría de las personas ya casi no utiliza mapas ni su intuición para llegar a un destino. Sin embargo, estas herramientas digitales muestran símbolos en pantalla que muchos usuarios no logran comprender por completo .

En las aplicaciones como Google Maps aparece un logo verde con forma de hoja al lado del tiempo estimado. Esta señal genera preguntas entre los automovilistas durante la marcha diaria. Por eso, entender estas funciones resulta muy importante para aprovechar al máximo cada recorrido en la ciudad o en ruta.

¿Qué significa el logo verde junto al tiempo en Google Maps?

El ícono indica que la aplicación seleccionó la ruta más ecológica y eficiente para el trayecto. Este recorrido reduce la emisión de carbono y disminuye el consumo de combustible o batería. Para sugerir este camino, la herramienta analiza en tiempo real el nivel de tránsito, las pendientes del suelo y la fluidez de la vía.

Esta opción está disponible en aplicaciones de navegación como Google Maps y Waze. Además, estas plataformas incluyen otros símbolos útiles que la gente suele desconocer, como alertas de radares, avisos de peajes y reportes de accidentes. Todos estos íconos buscan optimizar la circulación y brindar mayor seguridad en la calle.

El logo verde indica ahorro ecológico de energía

Para ajustar la herramienta, el usuario solo debe ingresar a la configuración de la app donde puede indicar si su vehículo funciona a nafta, diésel, o si es un modelo híbrido o eléctrico. De esta manera, el sistema ajusta los cálculos de forma precisa y ofrece la alternativa más económica para el automovilista.