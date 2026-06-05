Acariciar a un perro puede parecer un acto trivial o una muestra normal de cariño. Sin embargo, la psicología empezó a mirar este comportamiento con otros ojos, y los resultados son tan sorprendentes como reveladores.

Según recientes investigaciones, tocar a un perro no solo impacta en la salud emocional del humano, sino que también habla de rasgos profundos de su personalidad.

Qué dice de vos acariciar a un perro, según la psicología

Un equipo de psicólogos de las universidades de Florida, Carroll y Marquette analizó el impacto emocional que tiene acariciar a un perro, sea propio o ajeno. Su conclusión: este hábito refleja una personalidad más empática, paciente y emocionalmente conectada.

Las personas que tienen la costumbre de acariciar perros -incluso cuando no son suyos- tienden a mostrar:

Mayor sensibilidad y afecto

Capacidad de formar vínculos profundos

Tolerancia y paciencia

Amor por la naturaleza y la vida al aire libre

Pettichat

Este tipo de individuos suelen tener facilidad para conectar con otros, disfrutar de momentos simples y encontrar equilibrio emocional a través del contacto con los animales.

Beneficios emocionales de acariciar perros: lo que pasa en el cuerpo

Más allá del plano psicológico, el acto de acariciar a un perro tiene un efecto químico y físico directo en el organismo. Los investigadores hallaron que esta interacción:

Disminuye el nivel de cortisol , la hormona del estrés

Aumenta la liberación de oxitocina, relacionada con el bienestar, el apego y la confianza

Ayuda a estabilizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca

Promueve un estado de calma y serenidad

Estos efectos se producen casi de inmediato tras el contacto físico, lo que explica por qué muchas personas sienten alivio emocional tras pasar tiempo con un perro.

Rutina, estabilidad y compañía: el rol emocional de los perros

Los expertos también señalan que convivir o interactuar habitualmente con perros puede contribuir a estructurar la vida de personas con ansiedad, depresión o falta de motivación.

Las responsabilidades básicas del cuidado -como sacar a pasear, alimentar y jugar- imponen una rutina que mejora la organización diaria y refuerza el sentido de propósito.

En este sentido, los perros no solo actúan como mascotas, sino como compañeros terapéuticos naturales, capaces de ayudar a atravesar momentos difíciles y fomentar una vida emocional más equilibrada.