En esta noticia La ANMAT prohibió la venta de un juguete “squishy”: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento en todo el país de un juguete infantil denominado “ squishy ”.

La medida se oficializó mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El organismo decidió retirarlo del mercado ante el riesgo de que contenga sustancias químicas perjudiciales para la salud .

La ANMAT prohibió la venta de un juguete “squishy”: los motivos

La decisión se fundamenta en un análisis de laboratorio que detectó en muestras del producto “ Squeezy Pinch Family ” presencia de bis (2-etilhexil) ftalato, conocido como DEHP, superior a los límites establecidos por la normativa vigente.

Se trata de un plastificante utilizado en materiales plásticos cuya presencia está regulada en juguetes y artículos de puericultura por razones de seguridad.

La prohibición abarca a las distintas presentaciones, modelos, variantes y formatos de juguetes de la marca Pinch Family que se encuentren alcanzados por las condiciones establecidas en la norma.

Los productos analizados son de origen chino y están fabricados con polímero plástico blando, diseñado para ser apretado repetidamente.

Según la norma, el ensayo químico determinó que la concentración de DEHP superaba el 0,2% del peso del material analizado, cuando el límite máximo permitido es del 0,1%.

El estudio fue realizado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, auditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

La disposición establece también que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de forma segura e inmediata los productos que tengan en su poder.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, quienes comercialicen estos juguetes a través de sitios web deberán informar de manera destacada sobre los alcances de la medida dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia.

La autoridad consideró necesario ampliar los controles ante la posibilidad de que estos productos se distribuyan a través de comercios físicos, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, incluso mediante vendedores que no se encuentran radicados en el país.